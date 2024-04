Admite AstraZeneca que su vacuna vs covid puede provocar trombosis

AstraZeneca ha admitido en documentos judiciales que su vacuna contra el covid-19 puede tener un efecto secundario poco común: una trombosis.

La farmacéutica es objeto de una demanda de varios millones de libras luego de que un grupo de personas denunciara que sufrieron enfermedades después de haber recibido la vacuna.

El primer caso fue presentado el año pasado por Jamie Scott , padre de dos hijos, que quedó con una lesión cerebral permanente después de desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia en el cerebro que le impidió trabajar después de recibir la vacuna en abril de 2021, describió The Telegraph.

La farmacéutica impugnó la demanda, pero en un documento presentado en febrero en un Tribunal Superior de Inglaterra, aceptó que la vacuna puede causar, en raras ocasiones, TTS o síndrome de trombosis con trombocitopenia, que provoca que las personas tengan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre.

La demanda colectiva incluye 50 casos y los pacientes y sus familiares exigen 100 millones de libras esterlinas como compensación.

Artículo de The Telegraph: AstraZeneca admits its Covid vaccine can cause rare side effect in court documents for first time