Acusan de la muerte de 21 perros a propietarios de refugio en Nueva York

Nueva York.- Los propietarios de una instalación de alojamiento para perros en el norte del estado de Nueva York, donde recientemente se encontraron muertos 21 canes, ahora se enfrentan a más de 20 cargos por delitos menores.

Las autoridades locales anunciaron los cargos el martes y dijeron que su investigación determinó que los propietarios de Anastasia's Acres Dog Boarding Facility en Argyle, a unos 92.4 kilómetros (57 millas) al norte de Albany, no proporcionaron la cantidad de agua adecuada ni ventilación apropiada para los perros. Los animales fueron encontrados muertos el domingo. Otro de los ejemplares hallados ese día está ahora bajo el cuidado de un veterinario, informó el departamento de policía del condado de Washington.

Las autoridades dijeron que los propietarios enfrentan 22 cargos por delitos menores relacionados con su descubierto hacia los animales. Su caso será presentado ante el tribunal municipal.

El martes se hicieron llamadas telefónicas a la instalación sin obtener respuesta; el sitio tampoco ha respondido a los correos electrónicos enviados para solicitar sus comentarios sobre el asunto. En un aviso publicado esta semana en sus cuentas de redes sociales se indica que el refugio estaría cerrado hasta nuevo aviso.