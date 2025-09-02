Acusa Venezuela que video del ataque de EU a barco es IA; le preguntan a Gemini

Caracas.-El gobierno venezolano reaccionó tras el reciente ataque de Estados Unidos a una embarcación dedicada al narcotráfico, al asegurar que el video difundido por Washington fue "creado mediante inteligencia artificial" (IA).
La denuncia fue difundida por Freddy Ñáñez, vocero oficial, quien lo atribuyó a Gemini, el sistema de IA de Google.
“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente... es muy probable que haya sido generado por IA”, escribió Ñáñez en redes sociales, sugiriendo que el video es parte de una estrategia mediática.
Previamente, Donald Trump, desde la Casa Blanca, confirmó que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque letal a un barco nodriza procedente de Venezuela, identificado como parte del grupo narco-terrorista Tren de Aragua.
El golpe causó 11 fallecidos y fue acompañado de un video con imágenes nocturnas del barco siendo destruido.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos., respaldó el operativo, afirmando que se trató de un “ataque letal” contra una embarcación operada por una organización "narco-terrorista" designada.