Acusa Fiscalía de EU a García Luna de intentar sobornar a reos

Foto: Associated Press

Nueva York.- La Fiscalía de Estados Unidos indicó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) federal, sobornó a al menos dos reos del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, para efectuar declaraciones falsas y promover su solicitud para un nuevo juicio.

"La investigación del gobierno ha revelado evidencia convincente de un complot por parte del acusado para producir declaraciones y testimonios falsos para su moción para un nuevo juicio al ofrecer dinero y otros incentivos a prisioneros en el Centro Metropolitano de Detención", señaló la Fiscalía detalló en un memorándum:

Se explicó que la trama diseñada por el exjefe de la Policía se basó en demostrar que Juan Carlos Nava Valencia, alias "El Tigre", se habría comunicado de forma ilegal con un celular de contrabando con su hermano, Óscar Orlando Nava Valencia, "El Lobo", y con el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, alias "El Diablo", para preparar los testimonios de los últimos dos para el juicio del funcionario mexicano a inicios de 2023.

El gobierno de Estados Unidos presentó evidencias para demostrar el complot de García Luna. Por ejemplo, que el contacto directo del exsecretario de Seguridad Pública, identificado como Individuo 2, ayudó a escribir en una hoja lo que el Individuo 1, quien fue usado por García Luna para su moción para un nuevo juicio, debía memorizar sobre los contactos indebidos entre Juan Carlos Nava y su hermano Óscar y Édgar Veytia.

“El acusado ofreció inicialmente al Individuo 2 500 mil dólares para hacerlo, pero después aumentó el soborno propuesto a un millón de dólares y luego a 2 millones de dólares, con el acusado asegurando que un asociado mexicano del acusado podría entregar el dinero a alguien asociado con el Individuo 2”, se informó.

Al igual, obtuvieron una llamada grabada provista por el Individuo 2, fechada el 12 de abril de 2023, casi dos meses después del veredicto de culpabilidad en contra del mexicano. En ella se leen partes de cómo se acordaba el complot entre el sujeto y Genaro García Luna:

Según lo dicho por el Individuo 2, Genaro García Luna le pidió que le dijera a su abogado de cabecera, César de Castro, que asegurara que "El Tigre" trabajaba como narcotraficante con Nemesio Oseguera Cervante, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía estadunidense indicó que los otros argumentos de la defensa de García Luna, como que no se entregó evidencia inculpatoria de algunos de los testigos que se usaron en el juicio, no demuestra nada. Pues esa información sí se entregó a los abogados del exsecretario y no cambiaría el sentido del veredicto tampoco.

También se señaló que es falso que García Luna y los altos mandos de la SSP fueran verificados en sus antecedentes, en uso de drogas y con la prueba del polígrafo, como asegura la defensa del mexicano, pues eso solo aplicaba para los agentes que sí formaban parte de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Administración de Control de Drogas (DEA), y no para sus supervisores.