Acuerdo de fin a la guerra con Ucrania no se puede lograr rápido: Kremlin

Kiev.- Llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania "es demasiado complejo como para hacerlo rápidamente", dijo el miércoles un alto funcionario del Kremlin, mientras Estados Unidos se esfuerza por impulsar los esfuerzos de paz y muestra su frustración por la lentitud de los avances.

Entretanto, un ataque nocturno de aviones no tripulados rusos sobre Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, hirió al menos a 45 civiles, según las autoridades. Naciones Unidas reportó que el número de bajas civiles ucranianas en los más de tres años de guerra se ha incrementado en las últimas semanas en medio de los intentos de Washington para negociar un acuerdo de paz.

Putin quiere respuestas antes de comprometerse

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoya los llamados a un alto el fuego antes de las negociaciones, "pero antes de que se produzca, es necesario responder a algunas preguntas y resolver algunos matices", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El mandatario está listo también para mantener conversaciones directas con Kiev sin condiciones previas para buscar un acuerdo de paz, agregó.

"Somos conscientes de que Washington quiere lograr avances rápidos, pero esperamos que se comprenda que la resolución de la crisis ucraniana es demasiado compleja como para hacerlo rápidamente", manifestó Peskov en su conferencia de prensa diaria. "Hay muchos detalles y una serie de pequeños matices que deben resolverse antes de un acuerdo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha expresado su frustración por el ritmo lento de las negociaciones para detener la guerra, que dijo él podría terminar en las primeras 24 horas de su nuevo mandato, que comenzó en enero. Los líderes de Europa Occidental han acusado a Putin de tratar de ganar tiempo mientras sus fuerzas tratan de avanzar en terreno rival. Rusia ha capturado casi una quinta parte del territorio de Ucrania desde que las fuerzas de Moscú iniciaron una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Trump ha reprendido a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, por medidas que, según él, estaban “prolongando” el “campo de matanza”, y ha criticado a Putin por complicar las negociaciones al lanzar ataques letales contra Kiev en un “muy mal momento”.

El líder republicano lleva mucho tiempo calificando la guerra como un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses y de vidas. Altos funcionarios de Washington han advertido que la Casa Blanca podría abandonar los esfuerzos de paz si no ve una solución. Eso podría significar el fin de una ayuda militar crucial para Ucrania y sanciones económicas más severas para Rusia.

EU reclama avances más rápido

El Departamento de Estado de Estados Unidos intentó de nuevo el martes presionar a Moscú y Kiev para que avancen más rápidamente.

“Estamos en un momento en el que las dos partes deben presentar propuestas concretas sobre cómo poner fin a este conflicto”, dijo la vocera del departamento, Tammy Bruce, citando al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Cómo procedemos a partir de aquí es una decisión que ahora le corresponde al presidente”, dijo a reporteros refiriéndose a una conversación que mantuvo con Rubio. “Si no hay progreso, nos retiraremos como mediadores en este proceso”.

Rusia ha rechazado de facto una propuesta estadounidense para un alto el fuego inmediato y completo por 30 días, condicionándolo al final de la campaña de reclutamiento de Ucrania y al cese del suministro de armas occidentales a Kiev.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó el miércoles que Ucrania había aceptado una tregua incondicional solo porque estaba retrocediendo en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas, de mayor tamaño, tienen ventaja.

“En el contexto de los acontecimientos sobre el terreno, a lo largo de la línea del frente donde el régimen de Kiev está cada vez más en retirada, han dado un giro y han comenzado a exigir un alto el fuego inmediato sin condiciones previas”, dijo Lavrov en una sesión informativa en Río de Janeiro, donde asistía a una reunión ministerial del bloque de los BRICS.

Además, sugirió que las promesas de alto el fuego de Ucrania no eran creíbles. Ambas partes se han acusado mutuamente de romper treguas anteriores. Las afirmaciones sobre los combates en el frente no han podido verificarse de forma independiente.

ONU reporta aumento de bajas civiles en Ucrania

Mientras tanto, civiles ucranianos han muerto o resultado heridos en ataques todos los días de este año, según un informe de la ONU presentado el martes en Nueva York.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un reporte que en los primeros tres meses de este año, había verificado 2.641 bajas civiles en Ucrania, casi 900 más que en el mismo período del año pasado.

Además, entre el 1 y el 24 de abril, las bajas civiles en Ucrania subieron un 46% en comparación con las mismas semanas de 2024, agregó.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia disparó 108 drones Shahed y señuelos contra Ucrania entre el martes y el miércoles, principalmente sobre las ciudades de Dnipro y Járkiv.

También el miércoles, el Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que sus drones atacaron durante la noche la Planta de Ingeniería de Instrumentos Murom, en la región rusa de Vladímir, y causaron cinco explosiones y un incendio.

La planta, ubicada al este de Moscú, produce dispositivos de ignición de municiones, así como componentes y productos para la Marina y la aviación militar rusas, dijo una fuente de la agencia a The Associated Press. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar el ataque en público.

La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.