Accidente ferroviario en Sri Lanka deja seis elefantes muertos

Colombo. - Al menos seis elefantes murieron cuando un tren de pasajeros chocó contra una manada cerca de un santuario de vida silvestre en Sri Lanka, informó un funcionario el jueves.

Cuatro elefantes cachorros y dos adultos fallecieron en la colisión cerca de Minneriya, a unos 200 kilómetros de la capital, Colombo, la zona es conocida por su parque natural y su vida silvestre, indicó Hasini Sarathchandra, portavoz del departamento de vida silvestre del gobierno.

Las cadenas de televisión locales mostraron que la locomotora y varios vagones se habían descarrilado tras la colisión. No hubo pasajeros heridos, según un funcionario ferroviario que prefirió no ser nombrado, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

Sarathchandra indicó que el departamento de vida silvestre ha iniciado una investigación sobre el incidente.

El Parque Nacional Minneriya atrae a miles de turistas cada año que quieren ver elefantes en su hábitat natural. Es parte del “corredor de elefantes” que conecta los parques nacionales de Kaudulla y Wasgamuwa.

Las colisiones de trenes con elefantes han aumentado en los últimos años en Sri Lanka, con elefantes salvajes intentando cruzar las vías del tren en busca de comida y agua, son cada vez más vulnerables debido a la pérdida y degradación de su hábitat natural, y muchos se aventuran más cerca de los asentamientos humanos en busca de alimento., algunos son asesinados por cazadores furtivos o por agricultores molestos por los daños a sus cultivos.

Según estadísticas del gobierno, nueve elefantes murieron en 2024 tras ser atropellados por trenes, en comparación con 24 en 2023.

Aunque los elefantes son venerados en la nación isleña del océano Índico, están en peligro de extinción, con sus números disminuyendo de aproximadamente 14 mil en el siglo XIX a 6 mil en 2011, según el primer censo de elefantes del país.