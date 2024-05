A 4 años de la pandemia; así ha sido la evolución del covid-19

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

A 4 años del covid-19 ¿qué tanto hemos aprendido?, ¿cómo ha avanzado la ciencia?, muchas preguntas rondan a partir del covid-19, sobre todo con esta nueva ola de contagios y la variante FLiRT que recientemente está ganando peso al rededor del mundo. Algunas personas aún con miedo se preguntan ¿cuál será el panorama ante las nuevas variantes?, pues también, hace poco sacaron del mercado la vacuna contra Covid-19 de AztraZeneca, tan solo unas semanas después de que saliera un comunicado sobre posible trombosis provocada por esa vacuna.

Según The Economist al rededor del mundo hubo 29 millones de muertos a causa del covid-19, pero aún no existe un tratamiento oficial para tratar el coronavirus, incluso varias asociaciones aseguran que los gobiernos dejaron de darle importancia a este problema que por dos años paralizó la vida como la conocíamos.

El coronavirus es un virus, no una bacteria

Platicamos con el Doctor Jesús Solís Reyes, quien se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1972, hizo su residencia en la Armada de México donde atendió a múltiples familias y soldados en la base naval de Acapulco, enfocado en la prevención de enfermedades, también recibió el Premio Nacional de Medicina otorgado por el presidente Miguel de la Madrid.

"Cuando entró el covid-19 dije ¿esto qué es? Es un virus, entonces tengo experiencia con el H1 N1 que fue otro problema viral que tuvimos en 2009 , así como con el virus del chikungunya y del zika. Me di cuenta que era el mismo material genético, entonces yo los empecé a manejar como manejaba aquellos y ninguno de los pacientes con estos tres previos cuadros virales, ninguno de ellos falleció no tuve que hospitalizar a nadie y se manejaron más bien como pacientes ambulantes".

El doctor Solís nos comentaba las estrategias que aplico con sus más de 4 mil pacientes durante la pandemia, lo sorprendente es que ninguno fue de gravedad, y tampoco necesitaron hospitalización, a pesar haber tenido una baja oxigenación, asegura que su experiencia con otros virus lo ayudaron a entender cómo tratar el Covid-19.

"No es un problema de tipo pulmonar es un problema de tipo vascular. Se habla de que los coágulos que bloquean el pulmón y nos dan problemas de que son y de que son una un problema pulmonar como una neumonía y eso no es una vasculopatía dentro de los tejidos en general, pero el que el único que logramos ver con una radiografía es el pulmón porque tiene aire adentro".

Necesitamos un buen sistema de vigilancia epidemiológica

Después de millones de muertos, una gran factura mundial sobre el precio que le costó a todos la pandemia, la salud mental y el cierre de muchos locales y negocios que dejó a varias personas sin empleo o con perdidas materiales bastante preocupantes, se necesitan métodos de vigilancia para evitar que si ocurre otra pandemia sea tan catastrófica.

"Veo el covid me empiezo a entrar en esto y encuentro muchas cosas que desafortunadamente no se manejaron y por eso fueron tantos fallecimientos. Una de estas cuestiones fue que podríamos nosotros aventajar a la presencia de este cuadro hay síntomas y signos, signo es lo que es antes de que se presente y que lo encontramos únicamente por revisión del paciente, como la presión arterial baja, la temperatura muy baja sobre los 32 33 grados Celsius. Luego también las pulsaciones las pulsaciones se elevaban un poquito que es allí entraban como síntomas y porque el paciente lo sentía y también en la oxigenación que no tenía ninguna manifestación en la mayoría de las personas".

¿Qué es la variante de FLiRT?

La nueva variante de nombre FLiRT, es un conjunto de variantes causadas por cambios en las proteínas del virus, en Estados Unidos ha aumentado el número de contagio y poco a poco ha aumentado el número de contagios al rededor del mundo. Aunque según expertos no es peligrosa, sin embargo, volvió el síntoma de la pérdida de gusto y olfato.

Dolor de garganta

Tos

Fatiga

Fiebre

Dolor muscular

Dificultad para respirar

Pérdida del gusto y del olfato

"Hubo una crisis a nivel médico en la cual se manejaban hasta a substancias químicas como el dióxido de cloro que son abrillantadores para los baños y se daban a beber a tomar y por eso también hubo muchas lesiones o fallecimientos, yo no sé porque yo nunca lo utilice".

Según información que compartió el doctor Jesús Solís, no es un problema pulmonar, si no vascular, por lo que se debe tratar como tal con medicamentos antivirales, no bacterianos.

"Un tratamiento contra el covid necesitaba un antiviral, pero no ahorita los que se están utilizando, sino los que teníamos ya. Yo utilizo son antivirales del año 1973 que estaban autorizados en todas las farmacias. Uno de ellos el precio valía la cajita en ese tiempo, pero 30 40 pesos mexicanos hace dos años, después subió".

¿Cuál es el panorama para el Covid-19 en este 2024?

Según datos de la Secretaria de Salud, en la temporada estacional 2023-2024, se reportó un total de 58 mil 368 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (ETI/IRAG) en las USMER, de los cuales se han confirmado 4 mil 875 casos a influenza (8.4 por ciento). Y tan solo al inicio de 2024 se han confirmado 138 defunciones por Covid-19 en Ciudad de México, Jalisco,, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. El covid vive y vivirá entre nosotros.

"Necesitamos que las autoridades nos escuchen y al primer caso de un sospechoso de coronavirus, que aunque salga negativo tenemos que ver el cuadro clínico, cómo está esa persona y con eso podemos tener nosotros exactamente si se trata o no".

No se debe descuidar el coronavirus, al contrario, se debe seguir investigando, pues será una enfermedad con la que tendremos que convivir y por lo tanto, los expertos deben seguir enfocando sus esfuerzos en encontrar soluciones.