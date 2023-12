'Ya salió el peine': gobernadora por llegada de Corral a equipo de Sheinbaum

Chihuahua.- En torno a la incorporación de Javier Corral al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, comentó de manera burlona que “ya salió el peine”, sobre su salida formal del Partido Acción Nacional (PAN) hace unas semanas.

Consideró que la incorporación de Javier Corral Jurado al equipo de Claudia Sheinbaum no afecta de ninguna forma a la militancia del PAN al frente o a las y los chihuahuenses.

La mandataria estatal sostuvo que podría decir muchas cosas del exgobernador, de quien recordó que fue víctima de persecusión política, sin embargo, omitió opinar más al respecto.

“Yo pudiera decir muchas cosas del señor Corral pero no lo voy a hacer y no lo voy a hacer pese a que fui una perseguida e injustamente. Él sabe perfectamente bien, no hubo ningún documento que solventara mi supuesta relación con el exgobernador César Duarte, entonces no voy a decir nada al respecto porque yo creo en la unidad de los chihuahuenses, yo creo en la unidad de los panistas”, fueron las palabras de la mandataria estatal.