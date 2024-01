Xóchitl Gálvez no asistirá a informe de Maru Campos

Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, dio a conocer que no asistirá a su informe la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, ya que su agenda no se lo permitirá.

Indicó que estará fuera del país el próximo sábado 3 de febrero, razón por la cual no podrá llegar a Chihuahua para el informe que se realizará a las 11:00 de la mañana en el Centro de Convenciones de la capital.

“Fíjate que no, ella va a estar fuera, ella y yo tenemos una comunicación muy fluida y sé que de corazón va a estar aquí en el informe”, comentó Maru Campos.

La mandataria dijo que le gustaría que acudiera alguna representación del gobierno federal para que conocieran los trabajos que se han realizado y que también conocieran los puntos en los que se requiere su apoyo.

“Será un informe breve porque no queremos cansar a la gente, pero lo demás está registrado por escrito, en un USB que los asistentes tendrán y en redes digitales, es para que los chihuahuenses nos sintamos orgullosos del gobierno. Y como le decía a los jóvenes, no todos los políticos o no todos los gobernantes nos llevamos el dinero a la bolsa”, resalto la funcionaria.