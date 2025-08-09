Chihuahua- La Secretaría de Turismo anunció que a partir del este sábado 9 de agosto, fue reabierto al público el Teleférico del Parque Barrancas, que incluye al ZipRider y las siete tirolesas del complejo.

Lo anterior luego de concluidos los trabajos de mantenimiento integral de la estructura, en los que la dependencia invirtió 25 millones de pesos.

Durante esta intervención se instaló un nuevo cable tractor de más de 6 kilómetros de longitud y un peso superior a 22 toneladas, que cruza la barranca de extremo a extremo.

Además fueron reacondicionadas las cabinas, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad para los visitantes.

Como parte del proceso de modernización, la Estación B opera ahora con ocho baterías de litio que sustituyen el uso de diésel.

El teleférico es considerado el tercero más largo del mundo sin torres intermedias y representa uno de los principales atractivos turísticos del estado.

El complejo ofrece además otras actividades como la Vía Ferrata, el Bosque Aéreo y el restaurante Barranco.

El Parque Barrancas está ubicado en la zona del Divisadero de las Barrancas del Cobre, a unos pasos de la estación del ferrocarril Chepe, cerca de la principal infraestructura hotelera de la región.

Para más información sobre horarios y actividades, consultar en las redes sociales oficiales: @ParqueBarranca y @TurismodeChihuahua.