En esa elección el distrito 22 fue finalmente representado por Noel Chávez Velázquez. “La polémica se dio por el tema indígena, precisamente, y la parte de autoadscripción{....} Fui alcalde dos veces por mi municipio, Guadalupe y Calvo, se demostró que el gobernador indígena de mi comunidad fue quien me postuló, se cumplió con toda esa parte”, asegura el diputado, ahora candidato al distrito federal 9 por el PRI. “Yo soy de una comunidad rarámuri, del producto del mestizaje también lo da”.

Al preguntarle al diputado si considera que la representación del distrito 22 debe ser para una persona rarámuri o tepehuana del norte, él consideró que “la convocatoria es para que quien lo desee, se registre y cumpla con los requisitos”. Considera que la representación proporcional también es una forma de abrir espacios a la comunidad indígena. “El INE debería considerar los usos y costumbres de los rarámuris para ver en qué parte de la representación proporcional se les puede dar seguridad y certeza de que estén en este tipo de representaciones”. Para uno de los habitantes y comunicador de ese distrito, Leo Padilla, director de Xetar La Voz de la Sierra Tarahumara, “los grupos indígenas no están representados de manera justa en la política del Estado (mexicano)”.

“No son candados lo que se necesita {...} al decir esta palabra candados, se entiende o sobreentiende que hay llaves para abrirlos y son cuestiones que los propios institutos políticos han tergiversado, un ejemplo claro es el Distrito 22”, comenta en referencia a las acciones afirmativas. Padilla es importante “que no se simule, lo digo muy sinceramente, que si el órgano electoral, las acciones afirmativas, si el propio poder judicial está exigiendo que los escaños, los espacios de acción pública se dejen en ciertas zonas geográficas a los pueblos indígenas que se haga así, porque de no hacerse, el Estado sigue teniendo una deuda histórica con los indígenas. Chihuahua no puede decir que es la casa del rarámuri ante el mundo entero cuando en realidad esta participación política sigue estando sistemáticamente negada {...} que no se simule, que se respeten las acciones afirmativas”.

Sobre los requisitos vigentes para ser considerado un representante indígena, resulta no ser necesario ser indígena, sino cumplir con las autoadscripciones. “Me parecen requisitos muy primarios porque deja mucho a suspicacias, una carta de reconocimiento de naturalización indígena puede ser arrancada de la propia comunidad”, opina Padilla.“No hay un escenario económico para las personas indígenas, en el sentido de que se puedan ir por la libre o que sean candidatos independientes, no tienen el mismo recurso”, tampoco, comenta el comunicador, tiene la misma experiencia que un político de un partido, “ellos mismos lo dicen: —es que nos creen tontos—. Simplemente no se les ha dado la oportunidad de participar y eso genera una nula experiencia y conocimiento”. “Ponderamos siempre lo que nos expresa la comunidad, para nosotros debe ser importantísimo que la colectividad que dice representar reconozca (al candidato) como tal”, agrega el magistrado del TEE.