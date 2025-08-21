Vinculan a proceso a venezolano y colombiana por robo a joyería en Chihuahua

Chihuahua.- Mariangelica M. M., de nacionalidad colombiana y Jean Maikel R. C., de nacionalidad venezolana, fueron vinculados a proceso por el delito de robo agravado, en la ciudad de Chihuahua.

Los imputados fueron detenidos el domingo 17 de agosto como presuntos responsables del robo a una joyería ubicada en el Centro Comercial Paseo Central.

De acuerdo con las investigaciones, aproximadamente a las 4:40 de la tarde, la pareja ingresó al local de la joyería, en donde ella tomó del exhibidor, una charola de color blanco con 25 pares de pendientes que guardó en una bolsa y huyeron del lugar a bordo de un vehículo de la marca Mitsubishi, línea Mirage.

Hechos por los que fueron detenidos en los términos de la flagrancia por elementos de los Grupos Especiales de la Policía Municipal.

El miércoles, Mariangelica M. M, y Jean Maikel R. C., fueron llevados a la audiencia inicial en donde el juez de control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3342/2025, decretó de legal la detención y los agentes del Ministerio Público les formularon imputación.

En la misma audiencia, la Fiscalía expuso suficientes datos de prueba para acreditar la posible participación de los imputados, quedando vinculados a proceso, situación jurídica que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.