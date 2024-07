Vinculan a proceso a mujer por fraude con el engaño de la paquetería

Chihuahua.- La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, informó en un comunicado que a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Andrea Nohemí I. H., por el delito de fraude.

“El pasado martes 16 de julio se llevó a cabo la audiencia en forma virtual desde un Tribunal de Guadalajara, Jalisco, en la que quedó acreditado el delito cometido, previsto y sancionado en el numeral 223 fracción II del Código Penal del Estado, así como la presunta participación de la imputada en los hechos registrados el 3 de noviembre del año 2021”, informó el documento.

De acuerdo con las investigaciones, el ilícito inició con una llamada telefónica que fue recibida por la víctima, en la cual le hicieron creer que recibiría un paquete de un sobrino que vive en Estados Unidos, solicitándole la cantidad de 30 mil pesos como supuesto pago de impuestos para no ser acreedora de una multa y siguiendo las instrucciones, depositó la cantidad en la cuenta bancaria de la imputada, que le fue proporcionada por la persona que le hablaba por teléfono.

“Con los datos aportados por la representación social, una jueza de control del Distrito Judicial Morelos, encontró elementos suficientes dentro de la investigación para dictar el auto de vinculación a proceso, estableciendo tres meses de investigación complementaria”, se informó.

La Fiscalía en Operaciones Estratégicas, exhortó a la sociedad a no colocarse en situación de vulnerabilidad y ser víctimas de los delitos de secuestro virtual, extorsión o fraude telefónico.

Se recomendó evitar en todo momento contestar llamadas de números telefónicos desconocidos, tratar de localizar a su familiar, empleado o amigo, por otro medio que no sea llamada telefónica y no atender llamados de otros aparatos telefónicos que no sean de algún contacto conocido.