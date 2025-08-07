Video: Roba camión de maquiladora y provoca persecución policiaca

Chihuahua.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua compartió imágenes de la persecución que generó un hombre que robó un camión de pasajeros que brinda servicio a una empresa maquiladora.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en el cruce del periférico Lombardo Toledano y plaza La Concordia, al sur de la capital, en donde tras robar la unidad, un hombre de 21 años condujo por algunas calles hasta que fue detenido.

Yahir Eduardo P. T. se escapó por varias calles de la capital hasta que, cerca a la Caseta de Sacramento, fue detenido tras chocar la unidad y no poder continuar con su trayecto.

Ahí fue detenido por elementos de seguridad y puesto a disposición de la autoridad estatal que integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.