Video: Exsecretario de Gobierno agrede a Javier Corral en restaurante

Chihuahua.- Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, fue agredido verbalmente la tarde del miércoles por Raymundo Romero Maldonado, exsecretario General de Gobierno en el Estado durante 2010-2016.

Cargando...

Los hechos se registraron en un restaurante de la ciudad de Chihuahua, donde Romero Maldonado lo encaró por un arresto registrado la noche del 24 de diciembre del 2019, cuando se le acusó de corrupción.

En el video captado por comensales del restaurante Garufa, se puede observar cómo el exsecretario de Gobierno le reclama a Corral.

"Pin... viejo pende..., no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, estaba celebrando con mis nietos y con mis hijos, ca...; 74 años, me agarraste a los 74 años, tengo 79", le dijo Romero Maldonado a Corral.

Cargando...

De acuerdo con testigos, el exgobernador también recibió una cachetada, aunque no se aprecia en la grabación.