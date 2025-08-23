Video: Captan a trailero destrozando carril del Bowi

Chihuahua.- La mañana de este sábado, conductores que circulaban de sur a norte por la avenida Vallarta, registraron en video la invasión del carril del Bowí y la destrucción de la señalética por un tráiler de la empresa Pitic.

Los hechos se dieron pasadas las 10:30 de la mañana de este sábado cuando la pesada unidad ingresó al carril confinado para la ruta troncal del sistema de transporte, por cuyo trayecto fue destruyendo las señalética ubicada en el extremo de esa área.

La invasión se dio a la altura de la estación Fresno, en el cruce de la avenida Vallarta y calle Pino, en la colonia Granja de esta capital, por lo que integrantes de la Dirección de Vialidad se dieron a la tarea de localizarlo para la sanción correspondiente.

En estos momentos está llevándose a cabo el censo de daños en tanto el conductor ya fue localizado y está siendo informado de los hechos acontecidos, así como la responsabilidad en la que ocurrió para hacerse cargo de la reparación de los mismos.