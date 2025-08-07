Chihuahua.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, firmó la renovación del convenio con la empresa Uber para la donación de viajes a mujeres que requieren atención y servicios que brinda la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, así como otras instancias del Gobierno del Estado.

Al respecto, la fiscal especializada de las Mujeres, Wendy Paola Chávez Villanueva, dio a conocer que desde 2024 firmaron un convenio con Uber, a través de la Fiscalía General del Estado, en el marco del trabajo interinstitucional Juntas por Ti, con el objetivo de beneficiar a mujeres usuarias de los servicios gubernamentales que están siendo víctimas de alguna forma de violencia.

Indicó que, tras un análisis, se detectó que uno de los factores que pueden retrasar la atención oportuna en los servicios que presta el Gobierno del Estado es la falta de movilidad.

Por ello, señaló que se dieron a la tarea de buscar la forma de brindar apoyo, y a través de esta gestión la empresa Uber facilitó viajes gratuitos para las mujeres que acuden a recibir algún tipo de atención, no solo en temas de investigación, sino también para aquellas que requieren terapia psicológica o atención asistencial en cualquiera de las instancias.

“Así facilitamos el traslado de estas mujeres; se reducen los tiempos y los impedimentos que puedan tener en cuestión de transporte para que puedan acudir a recibir atención y servicios”, explicó.

Por su parte, la gerente de Políticas Públicas de Uber, Julia Ortiz, expresó que este convenio consiste en la donación de viajes para mujeres en situación de vulnerabilidad que necesitan trasladarse a algún centro gubernamental de atención.

“Reciben un servicio de transporte que no les cuesta y, además, cuentan con todas las funciones de seguridad de la plataforma Uber para que estén tranquilas durante su trayecto”, agregó.

Indicó también que es la segunda vez que se firma este convenio con las autoridades de Chihuahua, “y lo hacemos con mucho gusto porque se están renovando estos viajes”, concluyó.