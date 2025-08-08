Versión: Enfrentamiento en Parral por rescate de hombre herido

Chihuahua.– Esta tarde se reportó en Hidalgo del Parral un presunto enfrentamiento entre civiles en las inmediaciones de la calle Tarahumara, cerca de la Zona Centro, cuyo fin sería rescatar un herido que era trasladado en una ambulancia.

De acuerdo con las primeras versiones, momentos antes de intentar el rescate, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, donde habrían estado involucradas las personas a bordo de la ambulancia que terminó impactada en una vivienda.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la policía municipal para asegurar el área.

En las imágenes puede observarse una gran movilización y operativo instalado en el lugar, con el fin de resguardar el área y evitar algún nuevo atentado, así como la instalación de filtros de revisión para la revisión de los automovilistas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre personas detenidas, lesionadas o el origen del enfrentamiento.