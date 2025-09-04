Venimos a trabajar y a dar resultados: Bonilla en su mensaje final

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, llamó al trabajo constante, apretar el paso y duplicar esfuerzos para mejorar la tierra “que nos ha dado todo y que vale cada desvelo y sacrificio que se haga por ella”.

En su mensaje final sentenció que los cargos no son eternos y “quien no entienda el momento que vivimos, que se haga a un lado, quien no quiera dejarlo todo, pero absolutamente todo por Chihuahua, debe entender que este no es su lugar”, acotó.

Reconoció las críticas de quienes se oponen a su gobierno en dos vertientes, ciudadanos que se quejan por querer mejorar el entorno, a quienes les ofrece su escucha y trabajo; pero también hay quienes lo hacen por rendimiento político, a quienes les dijo: jale mata grilla.

Se dijo listo para servir a Chihuahua desde el lugar que deba hacerlo y aseguró estar listo para enfrentar el reto de lo que viene, ofreciendo disculpa a su familia por tener menos tiempo para la convivencia.

Dijo que su Gobierno no promete demás y concentra los esfuerzos y recursos en las demandas más sentidas de la comunidad, apostando por la seguridad y cuyos resultados se notan.

Destacó la inversión en infraestructura, mejoramiento de vialidades, impulso de las mujeres, cuidando espacios públicos, todo a través de resultados y constancia.

El edil abrió su corazón al recordar que el sueño de ser alcalde de Chihuahua se gestó su etapa de juventud, en una cancha de fútbol y nació por la esperanza de mejorar las condiciones y no por ambición.

Recordó provenir de una madre trabajadora, una abuela fuerte, una hermana siempre presente y un padre inmigrante, sabedores que en esta tierra nada es regalado, todo llega con esfuerzo y lealtad acentuando que los chihuahuenses estiran la mano no para recibir, sino para trabajar más fuerte y más duro pues es la única forma de salir adelante en medio de las adversidades.