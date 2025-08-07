Chihuahua.- El 60 por ciento de los estudiantes de nivel básico en la entidad, se encuentra vacunados contra el sarampión, informó el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, al insistir en el llamado a padres y madres de familia para llevar a los menores para la aplicación del biológico.

El funcionario estatal precisó que, de acuerdo a las cifras emitidas por las autoridades de salud, de los 700 mil alumnos en este nivel, alrededor de 400 mil ya han sido vacunados por lo que el llamado es al resto y que el 1 de septiembre, estén todos protegidos.

El secretario de salud sostuvo que, con la aplicación del inmunológico, se protege a sí mismo y se ayuda a en la protección de las demás personas, pues se evite tomar el contagio y después distribuirlo cuando haya concentración de otras personas.

Recordó que la vacunación también se aplica a niños entre 6 y 12 meses de edad y se trabaja en la estrategia de aplicación del biológico a menores de edad que no han sido vacunados y que no cuentan con registro o cartilla en la que se indique su estado de salud.

Para el 25 de agosto, con el desarrollo de los consejos técnicos, iniciará la campaña de vacunación para docentes que se encuentren por debajo de los 49 años, por lo que se hace la invitación a ser parte de la estrategia con el fin de proteger la salud de todos.