Unidad de la SSPE cae a barranco en Guadalupe y Calvo; hay dos heridos

Ciudad Juárez.- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) resultaron lesionados tras sufrir un accidente carretero mientras se dirigían hacia el municipio de Guadalupe y Calvo.

Jorge Armendáriz, portavoz de la SSPPE, informó que los oficiales cayeron a un barranco, por lo que se solicitó el apoyo del helicóptero para su rescate y traslado al hospital de esa región.

No se tiene indicios de qué se haya tratado de algún atentado o persecución que haya provocado que se salieran de la carretera.

Sin embargo, se agregó que se realizará una investigación en torno al percance.