Chihuahua.– El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud, dio a conocer que llevó a cabo un traslado aeromédico de emergencia para una paciente de 15 años.

La joven, quien fue sometida a una cesárea debido a un cuadro de preeclampsia, presentó complicaciones posteriores, por lo que fue atendida en el Hospital Integral de Casas Grandes. Ante la situación crítica, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso del helicóptero de la SSPE para su traslado inmediato.

Las autoridades de salud gestionaron la recepción hospitalaria de la paciente en Ciudad Juárez, con el objetivo de que recibiera la atención médica especializada requerida.