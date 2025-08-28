Guadalupe y Calvo.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), efectuó el traslado aeromédico de dos policías estatales que resultaron con lesionados tras sufrir una volcadura en labores de patrullaje en Guadalupe y Calvo.

El operativo desplegado en la mañana del 28 de agosto, fue encabezado por personal de la Dirección General de Logística, quienes emplearon un helicóptero Bell 429 de alta capacidad, con el cual se realizó el traslado oportuno de los elementos lastimados.

Al llegar a la explanada del Centro de Convenciones, personal médico especializado atendió a los agentes para luego ser llevados a un hospital, en tanto que la Policía Vial desplegó un operativo de abanderamiento para garantizar el arribo ágil y seguro al nosocomio.

Estas acciones reflejan el firme compromiso de la SSPE con la integridad y bienestar de sus elementos, y de brindar atención inmediata y coordinada ante situaciones de riesgo derivadas del cumplimiento de su deber.