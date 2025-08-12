Tomaría Municipio semáforos si los dejan en óptimas condiciones: Bonilla

Chihuahua.- El municipio de Chihuahua tomaría el control de los semáforos siempre y cuando sean entregados en óptimas condiciones, sostuvo el alcalde Marco Bonilla Mendoza, tras las constantes denuncias de fallas en los dispositivos ubicados en la mancha urbana.

El edil explicó que los aparatos necesitan una inversión de 400 millones de pesos para lograr su mejora, sin embargo, es una cantidad con la que no cuenta el Ayuntamiento de Chihuahua para poder hacerse cargo de ellos.

Dijo que la operación de los mismos tiene la lógica de ingresos en el Gobierno del Estado por conceptos de revalidación, multas y lo relacionado con vialidad y el Ayuntamiento al no contar con esas entradas económicas, sería imposible financieramente.

Bonilla Mendoza aseguró mantenerse en la disposición de poder apoyar para la instalación de semáforos a la Subsecretaría de Movilidad hasta donde las capacidades alcancen, pero no podrían operarlos de manera completa, concluyó.