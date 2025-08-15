Todavía sin definir figura jurídica del Ichitaip

Chihuahua.- Aún no se ha definido la figura jurídica bajo la que se establecerá el órgano garante para la transparencia, protección a datos personales y acceso a la información pública, informó la diputada Alma Portillo Lerma, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto.

Sostuvo que, desde hace meses, están llevándose a cabo las mesas técnicas en las que se realiza el trabajo para realizar la armonización de la legislación correspondiente para que Chihuahua se mantenga como pionero nacional en estos temas, específicamente la figura jurídica bajo la cual se constituirá a partir de su desaparición.

Portillo Lerma aseguró que se mantienen algunos temas sensibles y no se permitirá un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas.

Así mismo, reconoció el trabajo realizado por los consejeros del Ichitaip quienes se han mantenido en la atención de quejas y denuncias hasta en tanto no desaparezca como funge actualmente, como lo indica el decreto.