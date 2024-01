Tiene el estado 5 mil detenidos por delitos graves: fiscal

Ciudad Juárez.- Durante el transcurso del año 2023 se logró detener a más de 5 mil personas señaladas por delitos de alto impacto, principalmente homicidios, extorsiones, secuestros y trata de personas, señaló Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte.

Indicó que se trata de personas que actualmente continúan privadas de su libertad en los penales del estado, por crímenes en esta ciudad y que forman parte de los más de mil homicidios cometidos en los dos años anteriores.

Bajo ese panorama, descartó que exista una impunidad de más del 95 por ciento en los homicidios suscitados en esos periodos, ya que sí hay personas aseguradas aún y cuando no todas han recibido la sentencia correspondiente, sus procesos continúan.

"En este 2023 hubo mil detenidos y es un récord, inclusive de esos 5 mil, más de 300 órdenes de aprehensión fueron por delitos de homicidio. Lo que pasa es que hacen (las Ong's) una ecuación matemática que no es muy certera y dividen detenidos contra sentencias, pero las sentencias no es función nuestra, es función del Poder Judicial, pero no se puede hablar de impunidad cuando hay ese universo de personas detenidas", apuntó Salas.