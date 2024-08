Tendrá Congreso de Chihuahua 3 diputaciones LGBT+

Por: Rolando Nájera

Chihuahua.- Nancy Janeth Frías Frías, Jael Argüelles Díaz y José Luis Rascón Sáenz, quienes pertenecen a la población LGBTTTIQ+, representarán a la diversidad sexual en la próxima legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, esto de acuerdo con la designación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y a reserva de las posibles impugnaciones que se puedan presentar en los próximos días.

Nancy Frías, del Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo su curul por la vía de mayoría relativa por el Distrito 12 en la elección del pasado 2 de junio; mientras que Argüelles Díaz y Rascón Sáenz del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron designados por el IEE en su 49ª Sesión Extraordinaria.

Las virtuales diputadas y el virtual diputado, quienes formarán parte de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso local, obtuvieron su candidatura tras la aprobación de acciones afirmativas para representantes de la población de la diversidad sexual en el estado de Chihuahua, que derivaron en al menos 97 candidaturas a diferentes cargos a elegir, entre presidencias municipales, diputaciones, sindicaturas y regidurías.

¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas?

Nancy Janeth Frías Frías, fue electa diputada del Distrito 12 en Chihuahua, por la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua (PRI, PAN y PRD). Su suplente es Laura Lizeth Mogollón Villalobos.

Su candidatura emergió de la acción afirmativa para personas de la diversidad sexual.

Cuenta con dos principales propuestas, una de ellas para la población en general y la otra orientada a las juventudes. Sin embargo, en ningún momento menciona a la población por la que fue registrada, es decir, la LGBT+.

Cortesía

Propuesta:

Tener una casa enlace que sea cercana para las familias del Distrito XII, la cual sirva para que los ciudadanos puedan llegar a pedir información o realizar alguna petición de algo que necesiten en su colonia. el tema de la seguridad es fundamental y es algo que se debe de mejorar en el distrito, por eso mismo, se estará en contacto con las familias para que puedan aportar lo que les aqueja en este tema, además de otros temas vitales para poder tener una comunidad más segura para todas y todos. Con esto también queremos incentivar la participación ciudadana, para que todas las personas puedan ser escuchadas y encontrar una solución para ellos desde el congreso. la casa enlace será un espacio seguro donde las y los ciudadanos puedan ir si se les presenta cualquier situación que pueda comprometer a su persona. El personal que se encuentre en la casa enlace tendrá una especial atención a las y los ciudadanos que la visiten, ya que realizarán seguimiento de las peticiones o propuestas que se tengan, para que los ciudadanos tengan la certeza de que se está trabajando por el beneficio de su comunidad. la idea de que sea permanente es que siempre van a poder encontrar a alguien que los pueda atender, así como guiar a las y los ciudadanos en temas que no competan al congreso del estado, esto para que no tengan que acudir a varias partes y perder tiempo en trámites que no saben dónde se deben de realizar. El personal tendrá la instrucción de canalizar las peticiones al lugar donde se debe de atender sin que haya intermediarios de por medio.

Jael Argüelles / Foto: Cortesía

Jael Argüelles actualmente es diputada de Juárez por Morena y volverá a representar a su partido en la siguiente legislatura. Su suplente es Carmen Gabriela Cisneros Gallegos. Ambas fueron registradas mediante la acción afirmativa para personas de la diversidad sexual.

En sus propuestas habla de combatir la discriminación y la violencia de género.

Propuesta:

Todas las personas, todos los derechos: existe una brecha para el desarrollo de las personas por las vulnerabilidades y la discriminación, por su edad, género, condición económica, de salud, opinión política, entre otras. Haremos de nuestro estado un Chihuahua incluyente en donde quepamos todas. Cero violencia y cero discriminación.

Propuesta en materia de género o del grupo en situación de discriminación que representa:

¡No más violencia!, propondremos un modelo integral de atención para erradicar la violencia contra las mujeres. Desde las infancias con capacitaciones, prevención y acciones reales y contundentes contra los violentadores, así como la protección de las víctimas. Todo encaminado a protegerlas y hacerlas sentir seguras con acciones verdaderas.

José Luis Rascón / Foto: Cortesía

José Luis Rascón Sáenz obtuvo su candidatura a diputado de representación proporcional en Chihuahua, por Morena, gracias a las acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual. Su suplente es Carlos Javier Santoscoy Villalpando.

Sus tres propuestas principales van orientadas a la población LGBT+, enfocándose en temas como discriminación, salud, empleo, servicios públicos, justicia y creación de leyes,

Propuesta 1:

La principal propuesta es escuchar al pueblo, tener las puertas abiertas a sus demandas y construir juntos una agenda legislativa que los represente. Construiremos esta agenda en los primeros 3 meses de asumir el encargo, visitando todas las colonias de Chihuahua, dialogando con sus habitantes. Establecer normativas que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos, incluyendo el empleo, la educación, la salud y los servicios públicos. Implementar programas de sensibilización y capacitación para funcionarios públicos y personal de instituciones privadas sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBT. Impulsar la aprobación de leyes que reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio heterosexual. Promover el reconocimiento mutuo de los matrimonios igualitarios celebrados en otros países, garantizando la movilidad y la protección legal de las parejas LGBT.

Propuesta 2:

Crear una ley que regule el excesivo gasto público que actualmente se destina en áreas no importantes para la ciudadanía. Como la propaganda de la gobernadora en medios de comunicación. Y ese recurso se destine a lo que la gente requiera en sus colonias y comunidades, preguntándole a los habitantes sus necesidades y demandas. Establecer procedimientos simplificados y respetuosos para el cambio de nombre y género en documentos oficiales, sin requerir procesos judiciales o médicos invasivos. Garantizar el acceso a tratamientos médicos y terapias de género afirmativas para personas transgénero, incluyendo la cobertura de estos servicios por parte de los sistemas de salud públicos y privados. promover políticas educativas inclusivas que reconozcan y respeten la diversidad sexual y de género, incorporando contenidos sobre orientación sexual e identidad de género en los planes de estudio. implementar programas de prevención del acoso escolar y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, garantizando un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes. Promover la formación de profesionales de la salud en temas de salud LGBT y la inclusión de prácticas culturalmente sensibles en la atención médica. Fortalecer las leyes que protegen a las personas LGBT contra la violencia y los crímenes de odio, aumentando las sanciones para los perpetradores y garantizando una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades. Establecer protocolos de atención especializada para víctimas de violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, asegurando su acceso a servicios de apoyo y justicia.

Propuesta en materia de género o del grupo en situación de discriminación que representa:

Creación de un programa estatal de salud para las poblaciones de la diversidad LGBTIQ+, que exista una dependencia específica que implemente políticas públicas para el bienestar de las poblaciones LGBTIQ+, desarollar mecanismos que generen acceso al trabajo y apoyo a las empresas de las personas lgbtiq+, desarrollar espacios para escuchar las demandas y propuestas de este sector. Establecer un programa integral de salud dirigido específicamente a las poblaciones de la diversidad LGBTIQ, con el fin de garantizar su acceso equitativo a servicios de salud integrales y culturalmente sensibles. promover la prevención, detección y tratamiento de enfermedades y afecciones de salud que afectan de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ, incluyendo enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, salud mental y otras condiciones relacionadas. Sensibilizar a los profesionales de la salud y al público en general sobre las necesidades específicas de salud de las poblaciones LGBTIQ, fomentando la eliminación de estigmas, prejuicios y barreras de acceso a la atención médica.