Te voy a extrañar, tu muerte no se va a quedar así: padre biológico de Jasiel

Chihuahua.- Jasiel Castellano, padre biológico de Jasiel Giovanny, compartió unas palabras para su hijo, quien murió asesinado a la edad de 8 años presuntamente a manos de su padrastro.

Mediante una publicación en Facebook, el hombre señaló que va a extrañar a Jasiel Giovanny, y aseguró que su agresor va a pagar lo que hizo.

"Te voy a extrañar mijo y un chingo, te arrebataron la vida de una forma muy cobarde, pero eso no se queda así, la persona que te hizo eso lo va a pagar y peor de eso me voy a encargar, tu muerte no se va a quedar así", se lee.

En la publicación se agregó una foto del niño, quien se encontraba comiendo un elote.

Jasiel Giovanny C. L., de 8 años, fue localizado sin vida el 3 de julio luego de que se reportó su desaparición en la ciudad de Chihuahua.

Por este homicidio, Abraham Alejandro F. D. fue detenido como presunto responsable. Permance en el Cereso Femenil número uno en Aquiles Serdán.