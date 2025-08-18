Cuauhtémoc.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la Fuerza Especial SWAT en conjunto con la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo este domingo en Cuauhtémoc y comunidades cercanas, que culminó con la detención de dos hombres y el aseguramiento de vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal.

El documento explicó que el despliegue incluyó patrullajes terrestres y aéreos, apoyados por helicóptero y drones de vigilancia, recorriendo poblados como Álvaro Obregón, El Venado, Las Margaritas y Campo 41.

En un camino de terracería fueron localizados tres vehículos y dos hombres que trabajaban en ellos. Tras la revisión, se constató que una camioneta contaba con blindaje artesanal y otra se encontraba en proceso de modificación. Al verificar las series, se confirmó que una de las unidades tenía reporte de robo en Texas.

Los detenidos, identificados como Marco Antonio “N”, de 35 años, y Eliu “N”, de 44, fueron puestos a disposición junto con las unidades aseguradas —dos camionetas GMC Denali y una Dodge Durango— para continuar con las investigaciones.