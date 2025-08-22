Suspensión de plazos en el PJ es por lo complejo del proceso: De la Peña

Chihuahua.– Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, indicó que la suspensión de plazos en el Poder Judicial se debe al complejo del proceso para hacer la renovación del personal que lo integrará a partir de septiembre y tras las reformas constitucionales y posterior elección de junio pasado.

El secretario abundó en que este proceso no se trata de un solo cambio de oficina, sino la entrega total de uno de los poderes del Estado, por lo representa un cambio relevante en la forma que venía trabajando, al tiempo que recordó las reformas pendientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El funcionario estatal sostuvo que se trata de un trabajo mayúsculo e hizo el llamado para comprender lo complejo del proceso por tanto quienes se van como por quienes llegan y reconoció que sí puede generar molestias en algunas personas.