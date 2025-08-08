Supervisa gobernadora construcción de Centro de Convenciones de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- En su gira de trabajo por Ciudad Cuauhtémoc, la gobernadora María Eugenia Campos Galván constató que la construcción del nuevo Centro de Convenciones presenta un 80 por ciento de avance y estará listo para su inauguración en noviembre, informó un comunciado.

Con una inversión conjunta de 103.5 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, el recinto contará con cuatro salas, clima, audio, proyección, wifi, sistema contra incendio, cocina y área administrativa, así como módulos para escenarios y otros equipamientos.

La mandataria, acompañada por el alcalde Elías Humberto Pérez, destacó que el espacio será clave para albergar simposios, exposiciones y eventos que fortalezcan el sector productivo y el turismo de negocios.

El presidente municipal agradeció el apoyo estatal y anunció que la apertura incluirá el “Día de la Manufactura” y el XXXI Simposio Internacional sobre el Manzano.

Campos recordó que, en colaboración con el municipio, se han concretado otros proyectos en la región, como la Arena de Rodeo y la pista de arrancones, refrendando el compromiso de impulsar el desarrollo económico local.