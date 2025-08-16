Superan presas de Chihuahua 31 por ciento de acumulación de agua

Las 10 principales presas de la entidad, suman un 31 por ciento de acumulación de su capacidad total, según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el que refleja diez puntos porcentuales por encima del año pasado a la misma fecha.

Según el informe, Las Lajas y Pico de Águila son dos que reportan mayor acumulación de agua, con más del 81 por ciento de su capacidad total, en contraparte de San Gabriel y La Boquilla –la más grande del estado- con 22 y 23 por ciento, respectivamente.

El reporte también indica que las presas Abraham González, El Tintero y Chihuahua, se encuentran entre el 53 y 54 por ciento, mismas que se encuentran en tres afluentes hídricos diferentes, reflejando la caída de precipitaciones de manera más uniforme en la entidad.

La Francisco I. Madero y El Rejón, se encuentran entre el 42 y 44 por ciento; la presa Luis L. León, también conocida como El Granero, sobrepasa el 61 por ciento, la que menos ha crecido a pesar de las lluvias y de la cual, se pensé extraer agua para el pago a Estados Unidos.