Superan dos presas el total de su almacenamiento

Chihuahua.- Dos presas en la entidad, superan el 100 por ciento de su almacenamiento total derivado de las lluvias que se han presentado en los últimos días, tratándose de Las Lajas con un 109 por ciento y la Abraham González con un registro de 106 puntos porcentuales y en cuyo punto se registró una lluvia de 20 milímetros.

El último registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, de los 10 principales cuerpos de agua en la entidad, dos están derramando, cinco más están por encima de la mitad de su capacidad total y solo tres oscilan entre el 27 y el 44 por ciento.

La Boquilla, la más importante de la entidad, registra un llenado del 27.43 por ciento; la presa San Gabriel, en el municipio de Ocampo, contabiliza el 27.32 por ciento de almacenamiento; y El Rejón, en la capital, indica un llenado del 44.54 por ciento.

De acuerdo al pronóstico de las autoridades meteorológicas, las precipitaciones continuarán durante esta semana de manera dispersa en distintos puntos de la entidad, por lo que se invita a la población para estar atenta de la información que se emita.