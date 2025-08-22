Suman más de 100 denuncias contra Grupo Pacheco

Chihuahua.- Al corte de la tarde del jueves, se contabilizaban 110 denuncias contra Grupo Financiero Pacheco, empresa de inversiones que operaba en Hidalgo del Parral de manera similar a Aras y YOX y cuyos dueños, dejaron de reportarse a las oficinas desde el pasado miércoles 13 de agosto.

Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de Distrito de la Zona Sur del estado, informó que junto a las denuncias se ha atendido a 320 personas quienes han manifestado la afectación patrimonial que, en conjunto, alcanzaría los 300 millones de pesos.

En días pasado informó que la cantidad de personas afectadas superarían las mil 600 por lo que, al jueves, menos del 10 por ciento habría interpuesto una querella.

Los datos recabados han permitido establecer que ese fraude se cometió bajo un esquema Ponzy o piramidal, que captaba el capital de inversionistas con la premisa de otorgar atractivos rendimientos.

Sin embargo, desde el jueves los inversores se percataron que los fundadores del Grupo Financiero Pacheco, abandonaron los inmuebles donde tenían operaciones y desde hace tiempo habían dejado de pagar los rendimientos a sus socios.

Tras ello, comenzó a circular en redes sociales videos en donde puede verse a distintas personas que ingresan a las oficinas de Grupo Financiero Pacheco a fin de llevarse las propiedades que contenía la empresa en el inmueble.

Portillo Coronado también informó sobre la liberación de unas personas detenidas por ser encontradas con objetos que presuntamente no eran de su propiedad, pues la propietaria no reconoció los artículos como de su propiedad.

También precisó que se encuentran en la investigación de cámaras de seguridad para poder ubicar a las personas y los vehículos que sacaron los muebles de las oficinas y poder fincarles responsabilidad por el robo y los daños en las instalaciones de la empresa.