Suman 4 casos de groomin en una semana en Chihuahua

Chihuahua.- La policía cibernética ha atendido cuatro casos de groomin en apenas siete días de agosto, siendo el más reciente el pasado lunes contra una mejor de apenas 13 años, dio a conocer el agente Alexis Pérez Molina, integrante de la corporación.

El grooming son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual.

Referente al último caso, el policía abundó en que la menor fue contactada por un perfil que aseguraba ser de una agrupación musical mexicana denominada “Picus”, por lo que no hubo desconfianza de continuar la relación vía digital.

Luego de un tiempo, la persona que practicaría el acoso, le solicitó contenido íntimo a la adolescente y después de negarse a continuar con esta práctica, dio paso al delito de extorsión, por lo que también fueron amenazados sus familiares.

Este caso aún está en el proceso de investigación por lo que no pudo abundar en más detalles, aunque de los otros tres casos de groomin, se detectó a las personas que cometieron el delito en Espala, Honduras y Colombia, destacando la gravedad de la comisión de estas prácticas en entornos digitales.

Por tanto, Pérez Molina hizo el llamado a los padres de familia para vigilar el contenido y uso responsable de las redes sociales y la información a la que tienen acceso los menores de edad, aunque la advertencia también es para los adultos, pues el delito puede cometerse en cualquier etapa etaria.