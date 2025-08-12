Suma Chihuahua Capital 8 homicidios en lo que va de agosto

Chihuahua.- La capital del estado cuenta ocho homicidios en lo que va del mes, lo que representa cuatro eventos menos que la meta fijada por las Dirección de Seguridad Pública Municipal para reducir los índices de violencia en la ciudad.

Julio César Salas González, comisario de la policía, destacó el trabajo de todas las corporaciones de seguridad lo que se refleja en los 76 homicidios menos en lo que va del año y que significan dos meses de eventos violentos según las estadísticas.

Aseveró que, estos números, no significa que vayan a “echar las campanas al vuelo”, sino que les obliga a estar más al pendiente y con más elementos a la calle para reforzar los operativos y garantizar la seguridad de la población.

Salas González dijo que estos resultados han impactado de manera directa en el Distrito Colón en donde se contaba la mayor parte de los homicidios dolosos, a los que se suman los resultados positivos en robo de vehículos con y sin violencia, que significan 180 asesinatos menos.

También se ha logrado reducir el delito de robo a casa habitación con y sin violencia en 42 y 48 por ciento, respectivamente; además del robo a negocio con y sin violencia con 42 y 31 por ciento, respectivamente.