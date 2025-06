Suma Chihuahua 19 casos de cáncer de riñón en lo que va de 2025

Ciudad Juárez.– Este jueves 19 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Riñón bajo el lema “Muestra algo de amor a tus riñones”, establecido por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón, desde el 2017.

Por ello, la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que de enero al 16 de junio de este año tiene un registro de 19 casos de personas atendidas por tumores malignos de riñón en Chihuahua, de los cuales seis pacientes son del municipio de Ciudad Juárez.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron un millón 086 mil 743 defunciones en el país, de las cuales el 8 por ciento (90 mil 603 fallecimientos) se debieron a tumores malignos.

La Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima fueron las entidades con las tasas de defunciones por tumores malignos más altas en el país, con 9.7 a 7.8 defunciones por cada 10 mil habitantes en 2020.

El estado de Chihuahua es una de las entidades que presenta las tasas más altas, con un 8.2 por cada 10 mil habitantes.

Mortalidad en la región de las Américas

Las enfermedades renales (ER), incluidas la glomerulonefritis aguda, la enfermedad renal crónica (ERC) debida a diabetes, la ERC debida a hipertensión, y otras ERC, se encuentran entre las principales causas de mortalidad y carga de enfermedad en la Región de las Américas en 2019.

En 2019, en toda la región, las enfermedades renales fueron responsables de un total de 254 mil 28 defunciones, más de 131 mil fallecimientos en hombres y cerca de 123 mil en mujeres.

La tasa de mortalidad ajustada por edad debida a enfermedades renales se estimó en 15.6 defunciones por 100 mil habitantes en el 2019. Este mismo año la tasa de mortalidad debida a enfermedades renales varió sustancialmente entre países como Nicaragua con 73.9 defunciones por cada 100 mil habitantes y Canadá con 5.0 muertes por 100 mil habitantes.

En la mayoría de los países, la tasa de mortalidad por enfermedades renales fue mayor en hombres, que en mujeres.

Los países con las tasas de mortalidad más altas debidas a enfermedades renales en el 2019 fueron:

• Nicaragua.

• El Salvador.

• Bolivia.

• Guatemala.

• Surinam.

• Honduras.

• Ecuador.

Además, las enfermedades renales causaron 1.7 millones de Años de Vida Vividos con Discapacidad (AVD), lo que equivale a 168 por 100 mil habitantes. Es decir que la tasa de AVD creció de 124.7 años por 100 mil habitantes en el 2000, a 168 años por 100 mil habitantes en el 2019.

Los países con las tasas de AVD más altas fueron:

• México.

• Nicaragua.

• El Salvador.

• Granada.

• Guatemala.

• Guyana.

• Belice.

Signos y síntomas

Según la Asociación Americana de Cáncer los cánceres de riñón en su etapa inicial por lo general no causan ningún signo o síntoma, pero los tumores más grandes sí pudieran ocasionarlos. Algunos de los posibles síntomas y signos del cáncer de riñón son:

• Sangre en la orina (hematuria).

• Dolor en un lado de la espalda baja (no causado por una lesión).

• Una masa o protuberancia en el costado o espalda baja.

• Cansancio (fatiga).

• Pérdida del apetito.

• Pérdida de peso sin hacer dieta.

• Fiebre que no es causada por alguna infección y que no desaparece.

• Anemia (recuentos bajos de glóbulos rojos).