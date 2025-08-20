Suma Chihuahua 14 homicidios en lo que va del mes

Chihuahua.- La capital del estado tiene el registro de 14 homicidios en lo que va del mes, según el conteo que lleva la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), manteniendo la tendencia a la baja por segundo mes consecutivo y resultado de las estrategias implementadas.

Julio César Salas González, comisario de policía, abundó en que, en el acumulado del año, las cifras de eventos representan un 28 por ciento en la disminución del delito pues al 20 de agosto del año pasado se contaban 292 víctimas, en tanto que, durante 2025, suman 210.

El funcionario municipal sostuvo que, durante la Mesa Regional de Seguridad, se tomó la decisión de cambiar las estrategias de vigilancia con el fin de garantizar la paz en la capital y los municipios que conforman esta zona.

También se ha logrado disminución en delitos de robo a vehículos, robo a casa habitación y robo a negocios, manteniendo la tendencia a la baja, así como en el combate a otros delitos donde se ha colaborado con otros cuerpos de seguridad.

Salas González también dio a conocer que en lo que va del año, se ha logrado el decomiso de droga por un costo de 349 millones 349 mil 375 pesos, resultado de los cambios de estrategias y operativos con el fin de garantizar la seguridad.