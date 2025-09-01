Sube la Canasta Básica en Chihuahua

Chihuahua.- El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Chihuahua registró un incremento entre julio y agosto de 2025, pasando de mil 830 a mil 862, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El informe reveló que, aunque el aumento parece moderado, la tendencia refleja la presión inflacionaria que enfrentan los hogares, ya que varios productos esenciales presentaron incrementos significativos. Entre ellos destacan la sal de mesa con un 7.11 por ciento de aumento, la naranja 6.06 por ciento, galletas 5.55 por ciento, avena 4.10 por ciento, manzana 3.65 por ciento, café soluble 3.61 y huevo 3.36 por ciento.

A nivel nacional, el precio promedio de la CBA alcanzó los mil 966.36 pesos, representando una variación al alza del 0.12 por ciento en comparación con julio. Los estados con los mayores incrementos fueron Oaxaca, Nayarit, Yucatán, Colima y Campeche.

Impacto del gas LP en el abasto

La Anpec advirtió que la situación puede complicarse debido al reciente incremento en la tarifa de distribución del gas LP, que pasó de 2.31 a 3.51 pesos por litro, el nivel más alto en cinco años. Este ajuste, justificado para apoyar a los distribuidores ante márgenes de ganancia reducidos, podría trasladarse al consumidor final y elevar aún más los precios de los productos básicos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, señaló que el alza en el gas LP “abre la puerta a mayores costos en la distribución y almacenamiento de mercancías, lo que repercutirá en el bolsillo de las familias mexicanas”.

Además, alertó sobre el riesgo de que el suministro se vea afectado durante el invierno si Estados Unidos, principal proveedor de gas, prioriza su consumo interno ante fenómenos climáticos extremos.

En Ciudad Juárez, el precio de combustible será de 9.72 pesos por litro con IVA, cinco centavos menos que la semana anterior. El precio por kilogramo será de 18 pesos, nueve centavos menos que la semana pasada.