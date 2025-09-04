Sube Chihuahua capital en competitividad y genera 29 mil empleos en 4 año

Chihuahua.- El alcalde Marco Bonilla, destacó que Chihuahua capital escaló del sexto al quinto lugar en el Índice de Competitividad Municipal (IMCO) con resultados concretos.

Entre estos destaca la creación de 29 mil 495 nuevos empleos generados entre 2021 y 2025 es decir 22 empleos diarios.

Se concretó también más de mil 200 millones de dólares en inversión extranjera directa (2023-2024).

Se tuvieron más de 751 millones de pesos destinados a más de 33 mil MiPymes.

“Estamos generando una economía basada en el talento de su gente, por eso en este cuarto año reafirmamos nuestro compromiso con nuestras familias”, expresó el edil.

En este tiempo se realizó la inauguración de la Universidad de las Mujeres, con becas del 65 por ciento al 80 por ciento, misma que ya cuenta con 150 mujeres inscritas en su primera generación.

“Cada nueva empresa que llega esta ciudad es una nueva oportunidad para nuestros hijos, para que tengan un empleo digno en la ciudad y no tengan que salirse a buscar a otras ciudad”, refirió Bonilla.