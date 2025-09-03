Ciudad Juárez.– Como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para garantizar la seguridad ciudadana, se realizó una inspección a la Policía Municipal de Namiquipa con el fin de corroborar el cumplimiento de protocolos y detectar posibles irregularidades. Como resultado, fueron retiradas 45 armas de fuego.

La revisión se efectuó el martes 2 de septiembre en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde el personal de la SSPE verificó la legalidad, documentación y estándares operativos de la corporación.

Durante la inspección, elementos de la Policía de Despliegue detectaron que varios integrantes de la Policía Municipal contaban con evaluaciones de control y confianza vencidas. Además, se identificó que la corporación mantenía un número de armas largas y cortas superior al de elementos activos, contraviniendo los lineamientos operativos. Por ello, el excedente de armamento fue retirado de la corporación local.

La supervisión estuvo a cargo del Departamento de Control de Armamento y Equipo, que, en coordinación con la Policía de Despliegue, ejecutó el desarme correspondiente y trasladó las armas bajo resguardo de la SSPE.

Con esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refuerza el control institucional, impulsa la regularización de las policías municipales y garantiza que las corporaciones operen bajo protocolos confiables que brinden seguridad a la ciudadanía.