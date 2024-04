Spiderman limpia las calles de Chihuahua capital

Chihuahua.– Con escoba en mano y el rostro cubierto con la máscara de “Spiderman”, un hombre del departamento de Aseo Urbano del Municipio de Chihuahua realiza las labores de limpieza en el centro de la ciudad.

Manuel Gavaldón Diaz, de 42 años, es la identidad del empleado municipal que le imprime un sello personal a su trabajo: hacer sonreír a los niños que se acercan para tomarse fotos con él y le prometen que también ellos limpiarán en casa.

“Hace unos meses me tocaba andar con una escoba que avienta aire para limpiar, entonces se me ocurrió ponerme la máscara para que no me cayera tierra en los ojos, y cuando vi que les gustaba a todos y hasta me tomaban fotos, decidí seguirle”, aseguró el entrevistado, quien invitó a la ciudadanía a realizar su trabajo siempre de la mejor manera y contentos.