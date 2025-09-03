Sin fecha para visita de Sheinbaum y Ebrard: De la Peña

Chihuahua.– Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, informó que aún no se cuenta con una fecha definida para la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, al estado de Chihuahua.

La visita de la presidenta se daría en el marco de la gira nacional que ella misma anunció tras rendir su Primer Informe de Gobierno, en la cual recorrerá cada entidad federativa para rendir cuentas directamente a la población.

En cuanto a la visita del funcionario federal, De la Peña precisó que la fecha no se ha definido luego de que se pospusiera la programada para el 28 de agosto en Ciudad Juárez, debido a un cambio de agenda de última hora.

Lanzarán convocatoria para notarías vacantes en octubre

El secretario de Gobierno adelantó que en octubre se publicarán la mayoría de las convocatorias para ocupar las notarías públicas vacantes en la entidad, las cuales actualmente se encuentran bajo ajustes antes de ser anunciadas de manera oficial.

Señaló que existe una gran cantidad de notarías sin titular, y que la meta es cubrirlas todas, especialmente en regiones con mayor necesidad, como la zona noroeste, donde solo queda una notaría disponible debido al fallecimiento de algunos titulares.