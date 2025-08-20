Sin acuerdos para Mesa Directiva y Jucopo en el Congreso del Estado

Chihuahua.- Los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado no han llegado a un acuerdo para integrar la Mesa Directiva, específicamente la presidencia y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órganos del Poder Legislativo con función específicas.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena, aseguró que la decisión está en la mesa de las coordinaciones parlamentarias y acusó que PRI y PAN están evitando esta decisión en virtud de su indecisión para mandar propuestas de quién presidirá el siguiente año de labores legislativas.

Estrada Sotelo sostuvo que Morena ya cumplió el acuerdo tomado entre las fracciones al inicio de la legislatura y se han mantenido así y dependerá del blanquizul y el tricolor para definir la presidencia del siguiente año.

Se dijo respetuoso de las decisiones interiores de cada bancada parlamentaria y acusó que durante la legislatura pasada ni PRI ni PAN cumplieron con los acuerdos para evitar la reelección y señaló, además, la imposición de la presidencia en la decisión de ambos partidos a pesar de provenir de Morena.