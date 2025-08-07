Siguen las lluvias; emite CEPC aviso preventivo en el estado

Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, ante el pronóstico de lluvias este jueves 7 y viernes 8 en distintas regiones del estado de Chihuahua, condición generada por el monzón mexicano.

Las precipitaciones podrán variar en intensidad: se esperan de moderadas a puntualmente fuertes en municipios del oeste y suroeste como Guadalupe y Calvo, Morelos, Guazapares y Urique.

Además, se presentarán lluvias dispersas a moderadas con chubascos en localidades como Chínipas, Guachochi, Batopilas, Temósachic y Moris, y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En otras zonas del estado se prevén de aisladas a dispersas, principalmente en el sur y centro, que incluye municipios como Parral, Matamoros, San Francisco del Oro y El Tule.

También se esperan lluvias ligeras aisladas en Chihuahua, Casas Grandes, Rosales, Satevó, Carichí y otras localidades.

Se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían superar los km/h en zonas del sureste y noreste, y los 35 km/h en diversas regiones del estado.

Las temperaturas máximas para Chihuahua capital alcanzarán los 35 grados centígrados, mientras que, en El Vergel, Guachochi y Creel se pronostican mínimas de entre 7 y 11 grados.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, evitar conductas de riesgo durante las lluvias y acatar las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades. En caso de emergencia está disponible la línea 9-1-1.