Sigue carencia en política migrante: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, recordó que a un año de la tragedia migrante en Juárez continúan las carencias en la política migrante del gobierno federal.

El funcionario estatal recordó que no se ha dado la indemnización que se acordó, no se ha cumplido a las víctimas, no hay sentencia que determine quién es responsable, los sujetos a procesos continúan ostentando sus puestos y solo cumplen con el requisito de firmar ante un juzgado.

Dijo desconocer cuáles son los trabajos realizados en el Centro Migratorio del Instituto Nacional de Migración en Juárez y se pronunció para que el gobierno federal aproveche este primer aniversario de la tragedia a fin de iniciar una política migratoria seria y eficaz.

El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Juárez cobró la vida de 40 personas y dejó 27 lesionadas.