'Siento que esto es un sueño, una pesadilla'; lamentan muerte de Axel y Gael

Chihuahua.- A través de redes sociales, compañeros, amigos y familiares de Axel Geovany y Gael Alexander, lamentaron su fallecimiento dedicándoles un mensaje.

En TikTok, una joven expresó: "Siento que todo esto es un sueño, una pesadilla, aún no asimilo que ya no estarán con nosotros. Solo quiero que esto sea un sueño para que vuelvan abrir sus ojitos, y apoyarte y cumplir todos esos planes que nos contaban. Fueron unos niños increíbles de un corazón súper noble, que siempre me hacían reír, nos dejan un gran vacío a muchas personitas, pero sé que serán los angelitos más bellos, siempre los recordaremos mis niños, mejores amigos en la tierra y también en el cielo, tan inseparables que eran, que ni la muerte los separó, nos harán demasiada falta mis niños, vuelen alto campeones, los extrañaremos toda la vida".

Los estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 10 perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban alrededor de las 2:00 de la mañana de este lunes, chocó contra una base de concreto y posteriormente contra un poste de la Plataforma Centinela.

El percance ocurrió en el periférico Lombardo Toledano, en la ciudad de Chihuahua. El conductor perdió el control del vehículo, impactó su parte delantera derecha contra la base de concreto de un poste de la plataforma de la SSPE. Luego, continuó su trayectoria impactando un poste de alumbrado público, lo que provocó la volcadura del vehículo y quedando en su posición final sobre su toldo.