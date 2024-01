Si eres nacido en 2006 o remiso a partir de 1985, tramita tu Cartilla Militar

Chihuahua.- La Secretaría la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno Municipal de Chihuahua, convocan a chihuahuenses en edad militar y que cumplan los 18 años del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 (nacidos en 2006) y a los remisos con edad máxima de 39 años (clase 1985) y en cumplimiento al artículo 254 de la Ley del Servicio Militar Nacional en su parte relativa, a que del 15 de enero al 15 de octubre del presente año se inscriban en las juntas de reclutamiento, entre las calles Cuarta y Ochoa, colonia Santa Rosa.

Los requisitos generales para solicitar la cartilla son:

- Acta de Nacimiento (reciente en original y copia no mayor a 2 años).

- CURP (reciente en original y copias, formato actualizado 2020-2024).

- Cuatro Fotografías (tamaño credencial 3.5 x 4.5cm, revisar especificaciones completas).

- Comprobante de domicilio del municipio de chihuahua (reciente en original y copia, no mayor a tres meses).

- Constancia de grado máximo de estudios, boleta o certificado (reciente en original y copia, especificando grado o semestre).

Requisitos adicionales para el personal remiso que deberá presentar además de los anteriormente referidos (de 1985 hasta 2005):

- Identificación oficial (con fotografía en original y copia: si su lugar de residencia no es la Cd. de Chihuahua.

- Constancia de No Registro: Deberá solicitar una constancia de No Registro en la Junta Municipal de Reclutamiento de su lugar de nacimiento para comprobar que nunca ha hecho el trámite con anterioridad y presentar una copia de la misma para poder realizar el trámite.

Es importante mencionar que la recepción de la información se realizará solo con cita previa en la página www.municipiochihuahua.gob.mx/SHA/Citas_cartillas.

Recuerda que si no tramitas tu cartilla militar estarás incumpliendo con una obligación ciudadana estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, referir que es delito llevar a cabo dos veces el trámite de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.