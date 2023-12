Será Morena 'exhaustivo' en comparecencias de aspirantes a magistrados

Chihuahua.- El Grupo Parlamentario de Morena, se posicionó respecto a las comparecencias de aspirantes a magistrados para le Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por lo que su coordinador, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, adelantó que serán “exhaustivos” respecto al proceso, además de que reiteró que dicho proceso “está viciado”.

Hoy a las 4:30 horas, está previsto que sesione la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para determinar los detalles y metodología de las comparecencias de quienes integran las ternas para las vacantes ha magistrados.

Sostuvo que si bien estará presente en la reunión, seguirán con la premisa de que el proceso está viciado y que la norma legal que lo regula es inconstitucional y que no se debería estar eligiendo magistrados bajo esas reglas y bases.

Señaló que aún no les queda claro cómo será el desarrollo de las comparecencias, ya que aparte del orden del día no se les entregó algún tipo de metodología que regule la comparecencia y el actuar de los integrantes de la Jucopo, o el actuar de los legisladores que no sean miembros y quieran participar.