Seguirán lluvias de dispersas a moderadas en gran parte del estado: CEPC

Chihuahua.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se pronostica la continuidad de precipitaciones pluviales de dispersas a moderadas en gran parte de estado, con un ambiente de templado a cálido por las mañanas, de caluroso a muy caluroso por las tardes y temperaturas frescas en la zona serrana.

Este jueves las lluvias serán de aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 milímetros (mm), en Guerrero, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y Riva Palacio.

Similares condiciones se esperan en Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral y Matamoros.

También en Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides; en partes de las zonas oeste y centro, como Bachíniva, Guadalupe y Calvo, Moris, Ocampo, Batopilas, Guachochi y Ahumada las precipitaciones serán aisladas.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

En cuanto los vientos, serán de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían superar los 35 km/h en localidades como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Aldama, Julimes, López, Coronado, Jiménez, Camargo, La Cruz, Coyame y Ojinaga.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31, Juárez 34, Janos 33, Madera 25, Temósachic 27, Cuauhtémoc 25, Ojinaga 35, Delicias 32, Camargo 32, Jiménez 31, Parral 28, Creel 23, Chínipas 36, Guachochi 23 y El Vergel 22.

Para este viernes 22, se prevé que las lluvias se presenten de manera similar a hoy, con precipitaciones de hasta 25 mm en algunas áreas, mientras que en otras solo se registrarán de 0.1 a 2 milímetros.

Las ráfagas podrán alcanzar hasta los 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, Parral, Santa Bárbara, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

De igual manera, rebasarán los 35 km/h en Juárez, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Chihuahua, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitán, San Francisco del Oro, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las temperaturas esperadas para ese día son (máx/min °C): Chihuahua 32/20, Juárez 35/23, Janos 33/20, Madera 26/13, Temósachic 28/12, Cuauhtémoc 25/14, Ojinaga 36/24, Delicias 32/21, Camargo 32/21, Jiménez 31/21, Parral 27/16, Creel 23/11, Chínipas 36/23, Guachochi 23/11 y El Vergel 22/8.